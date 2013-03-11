更新版 1-台湾货币市场：资金充裕令短率续在低位，月底情况仍受关注

* 资金平稳宽裕令短率续在低位

* 公债殖利率弹升可观察银行短期投资资金是否转至长期

* 短票利率还在低档 (更新报价数字)

记者 高洁如

路透台北3月8日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。资调人士指出，市场资金仍多，虽目前还是有不少银行在3月底的资金调度仍显得保守，惟整体市场资金还是相当宽裕，短率大致维持低位不变。

资金调度人员表示，银行虽维持负数操作，主因银行大都想在月底受限于内控规定无法拆出之际，再行回补积数，整体而言市场的资金并非缺乏，仍相当宽裕。

对于公债买卖断殖利率连续大幅弹升两日，一位票券商资深资金调度人员表示，公债附买回利率主要看银行的资金水位充裕与否，并不一定会受到债券殖利率弹升的影响，但是不能否认，公债殖利率弹升可能引起短期投资部位转而配置长期投资部位，这可能会间接影响短率的波动。

“今天除了续做拆入，也有找到新钱。资金非常好找，”一位大型本地民营银行资金调度人员说。

交易员并表示，虽然目前还是有不少银行月底无法拆出，不过最坏的情况下还是能寄望大型公股银行在月底救急，利率上顶多反映上来一些，并不至于有太大的波动幅度。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日在0.388%；今日区间在0.295-0.415%，上日也在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.388-0.49%，上日在0.388-0.44%。

**短票也在低位**

票券商指出，银行的资金仍相当充裕，短票利率仍在低位。

也有大型票券商交易员表示，虽然目前银行资金仍然充裕得不得了，但月底情况还需多加关注，也不排除提前与部分银行商议调高跨月短票利率，并给予加码。

今日30天左右短票利率今日成交在0.7-0.71%，同于上日。

台湾央行今日共发行1,543.5亿台币存单，若相较存单到期金额1,535.5亿，存单发行余额增8亿台币。

本周存单到期总额4,544.6亿台币，本周余日的存单到期金额如下：周二73亿，周三2,189.6亿，周四92亿以及周五654.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为负37亿台币；累计超额准备为负161亿台币，加计前期1%的超额准备为1,007亿台币。

**公债RP利率 **

公债与公司债附买回(RP)利率则是持稳。证券业资金调度人士认为，随着近期台债殖利率急弹，市场操作转趋保守，令成交量萎缩、资金调度需求降温，料公债RP利率将维持在既有区间。

他们指出，月初资金情势偏向宽松，部分银行、投信仍有积极承作公司债RP的需求，但市场普遍缺券，成交主要以到期续做为主，公司债RP利率微向区间低位靠拢。

受到台债殖利率急弹影响，一券商资金调度人士说，“公债RP利率往下速度没这么快了。”

另一票券商交易员称，略微感觉投信端资金有多缺不一的情形，近期RP利率不太敢再往下调整，将先维持目前利率水准。

本周交割紧缩因子包括：周二台塑石化 100亿台币公司债交割、中信金控 旗下中信银10亿人民币宝岛债交割，及周五联电 100亿台币公司债交割。

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%，同于上日。