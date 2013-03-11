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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 18:51 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3006    1.3004     +0.02     -1.42    1.3194
 美元/日圆                      96.03     96.02     +0.01    +10.71     86.74
 欧元/日圆                     124.90    124.88     +0.02     +9.12    114.46
 美元/瑞郎                     0.9505    0.9509     -0.04     +3.82    0.9155
 英镑/美元                     1.4903    1.4915     -0.08     -8.29    1.6251
 美元/加元                     1.0283    1.0283     +0.00     +3.65    0.9921
 澳元/美元                     1.0234    1.0230     +0.04     -1.53    1.0393
 新西兰元/美                   0.8218    0.8217     +0.01     -0.78    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     98.260    98.270     -0.01     +9.02    90.130
 新西兰元/日                   78.920    78.830     +0.11    -43.96   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     143.11    143.34     -0.16     +1.63    140.82
 澳元/新西兰                   1.2446    1.2461     -0.12     -0.75    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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