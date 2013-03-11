中国农业：新希望集团考虑多元化进口玉米，加大海外投资--董事长

路透北京3月11日 - 中国最大的饲料企业--新希望集团董事长刘永好周一称，该集团今后将加大海外投资力度，除了自身投资外，还将采取兼并收购的方式，集团并考虑多元化进口玉米。

今年首次作为全国人大代表在两会（全国人大和政协会议）接受采访的刘永好称，中国今后将会进口越来越多的玉米，目前新希望主要从美国进口，但正考虑从阿根廷以及乌克兰等其他地方多元化进口玉米。

“（新希望集团）新的发展思路是在海外加大投资...除了东南亚，还考虑非洲、南美，中东等其他区域投资，”刘永好称，这些地方人口多，市场好，有比较优势。

刘永好并强调，今后在海外投资的方向主要是饲料厂、肉鸡养殖场、肉制品加工企业等，投资方式亦不仅仅如新希望在东南亚一样采取独资的方式，还包括与其他国家的企业进行合作投资，包括和日本的，美国的企业，因这些企业在准备投资的国家有经验，有基础，有影响力。

他并强调，新希望今年在南非、埃及以及土耳其和南亚国家的投资项目已经在进行中。

而考虑到中国饮食结构的改变以及粮食供给结构的变化，肉食的需求大规模增加，而传统的口粮范畴中包括玉米已经并不合适，因此他建议将玉米剔除出口粮范畴，而纳入饲料用粮，并建议放松玉米的进口管制。

他并强调，中国的玉米需求缺口将进一步扩大，进口玉米亦将越来越多。

“建议国家将粮食分为口粮，包括大米与小麦，和饲料用粮，包括黄豆、玉米等，饲料用粮则可以放松管制，取消或者放松配额制。”刘永好称，此举既可以满足养殖户的需求，也对保障市场供应有利。

此外，作为民生银行 的董事，刘永好并建议，国家控制的股份制商业银行的股权能够更加市场化，给民营企业和资本以更多机会。