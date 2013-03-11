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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 07:59 BJT

重温稿-离岸人民币: 台湾央行通过德银宝岛债申请,询价作业将展开--消息

(重温上日晚间发出的稿件)

路透台北3月11日 - 一位了解情况的消息人士周一表示,台湾央行已经批准德意志银行 发行宝岛债的申请,接下来德银将向金管会证期局递件，通过后即可展开询价作业。

路透先前报导，德意志银行是以总行名义申请发行宝岛债，本次申请额度为10-20亿元人民币。三年券的参考利率暂定在1.5-2.5%，五年券则在1.6-2.7%。

惟有了解情形的人士指出，德银对外释出的参考利率区间，三年券利率已缩小成2.3-2.5%，五年则为2.5-2.7%。

德意志银行的国际评等为"A+"。此次宝岛债的主办承销为兆丰银行，惟也请台湾银行与德银台北分行协助销售。(完) (记者 董永年; 审校 屈桂娟)

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