版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 11日 星期一 21:05 BJT

投行观点：RBC将惠普 目标价从18美元上调至21美元，评级为表现与同业一致

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐