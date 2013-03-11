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市场报道 | 2013年 3月 11日 星期一 22:07 BJT

美国热股：Barron's指Bed Bath & Beyond明年股价或将涨25%

路透3月11日 - Barron's杂志周日称，零售企业Bed Bath & Beyond 明年股价可能将上涨25%，因获利增长强劲且高估上升，在收购中或将带来43%的溢价。

该杂志在3月11日的刊物上表示，Bed Bath & Beyond没有希望出售自身公司的任何迹象，但强调称，公司精明的销售能力和财务实力将吸引私募股权投资者，甚至是伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)。

在周一早盘交易中，Bed Bath & Beyond涨1.26%至60.14美元。(完)

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