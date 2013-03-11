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市场报道 | 2013年 3月 11日 星期一 22:09 BJT

美国热股：Elan本周将推进10亿美元股票回购计划，早盘股价劲扬

路透3月11日 - 爱尔兰制药企业Elan Corp 周五在声明中表示，本周将推进10亿美元股票回购计划；此举或将损及美国投资企业Royalty Pharma 的收购要约。

在周一早盘交易中，Elan Corp劲扬3.22%至11.83美元。(完)

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