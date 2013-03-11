美国热股：Elan本周将推进10亿美元股票回购计划，早盘股价劲扬

专栏节选：消失的电脑代号--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。