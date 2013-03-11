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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 04:23 BJT

美国股市：ADR多数上扬，日本企业股票领涨

路透纽约3月11日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一多数小幅上扬，连涨第六日，因日本企业股票上扬盖过了巴西和墨西哥股市走低的影响。

日本企业ADR领涨，因日经指数 在金融和出口股带动收在四年半高位。日圆走软以及对日本央行将进一步放宽政策的预期提振风险意愿。

在纽约交易的佳能 上扬3.6%，报37.02美元。索尼 跳升2.4%，报15.96美元。日本ADR指数 攀升2.5%，受此推动，纽约梅陇银行亚洲ADR指数 上扬1.08%。纽约梅陇银行ADR指数 收高0.34%。

全球首富Carlos Slim旗下的美洲电信公司 急跌2.2%，报20.96美元，不久后，墨西哥计划宣布对该国电信业进行改革，以限制该公司的市场主导地位。

巴西国有能源企业Petrobras 收跌0.52%，报17.10美元。

纽约梅陇银行拉美ADR指数 下跌0.6%。

纽约梅陇纽银行欧洲ADR指数 小涨0.18%，尽管泛欧绩优股FTSEurofirst 300 指数小跌0.05%。

欧洲股市周一周走低，持于四年半高位下方，受银行股下跌拖累，因投资人担忧意大利公共财政。

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