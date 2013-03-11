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市场报道 | 2013年 3月 12日 星期二 04:13 BJT

美国股市：道指收高0.35%，Nasdaq指数上升0.26%

路透纽约3月11日 - 美国股市周一小幅上涨，提振道指再创下纪录高位，且标普500指数连涨第七天，因股市稍早疲弱吸引买家入市。买盘一度提振标普500指数触及2007年10月来的最高水平。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高50.22点，或0.35%，至14,447.29点；标准普尔500指数 收高5.04点，或0.32%，至1,556.22点.Nasdaq指数 升8.51点，或0.26%，至3,252.87点。(完)

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