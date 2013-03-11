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货币新闻 | 2013年 3月 12日 星期二 04:19 BJT

美股盘后：VeriFone急升6.2%，此前公布执行长辞职

路透纽约3月11日 - VeriFone Systems Inc 在周一美股盘后交易中急升6.2%,此前该公司公布执行长辞职，且公司重申了财测.(完)

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