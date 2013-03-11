版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 12日 星期二 04:30 BJT

美股盘后：百胜集团跳涨8%，此前公布同店销售数据

路透纽约3月11日 - 百胜集团 在周一美股盘后交易中跳涨8%,此前该公司公布同店销售数据。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐