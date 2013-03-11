加拿大股市：上涨，因能源股和黑莓上升带动涨势

台湾已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 +13.00% 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 +12.30% 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数
路透多伦多3月11日 - 加拿大股市主要股指周一收高，因能源股上涨，另外黑莓 因并购臆测及新款智能手机将在美国推出的计划刺激股价跳升14%。
黑莓股价上扬，此前美国电话电报公司(AT&T) 称将在3月22日向客户出售被高度关注的黑莓Z10智能手机，预售将在周二开始。
联想集团 执行长称可能考虑在未来并购加拿大黑莓，这也带动黑莓股价涨势。
黑莓股价攀升至15.29加元，扶助推高资讯科技类股上涨3.7%。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高22.88点，或0.18%,至12,858.49点。10大板块中有六类上涨。
能源股升0.3%。金融股升0.2%。(完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 +13.00% 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 +12.30% 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数
* 提存期初短率走跌，但需求不振 * 对票券商拆款与短票利率跌破0.40% * RP市场利率持稳，但往低档靠拢 记者 董永年 路透台北4月5日 - 台湾银行间短率周三走跌。资金调度人士表示，进入提存期初，银行纷纷下调拆款与 短票利率以求去化资金，不过在偏宽松的环境中，需求仍相对低迷。 他们指出，虽然近期台币略见走贬，但外资仍偏汇入，只要此一趋势不改，短率就难见走升机会。预料期 初短率仍有缓中趋跌的空间。 〞一早就有平常很少往来的银行来兜售，市场钱很多吧，觉得蛮神奇的。〞一大型银行资调人员说。 两大龙头银行对票券商的一周拆款利率均跌破0.40%关卡，以0.39%成交。清明长假前则成交在0.41%。 不过一大型银行资金调度人士表示，即使利率下滑，但需求仍相当疲弱。 一大型票券商交易员指出，今日资金需求不大，拆款到期都没有续做，既然短票利率与拆款差不多，当然 以卖票为主。 本地时间18:08
--国务院总理李克强昨主持召开国务院常务会议，部署落实2017年经济体制改革重点任务，包括进一步推动财税金融、国企国资、对外开放、生态环保等改革和农业供给侧结构性改革措施落地见效，着力促进经济结构优化升级。