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市场报道 | 2013年 3月 12日 星期二 05:25 BJT

加拿大股市：上涨，因能源股和黑莓上升带动涨势

路透多伦多3月11日 - 加拿大股市主要股指周一收高，因能源股上涨，另外黑莓 因并购臆测及新款智能手机将在美国推出的计划刺激股价跳升14%。

黑莓股价上扬，此前美国电话电报公司(AT&T) 称将在3月22日向客户出售被高度关注的黑莓Z10智能手机，预售将在周二开始。

联想集团 执行长称可能考虑在未来并购加拿大黑莓，这也带动黑莓股价涨势。

黑莓股价攀升至15.29加元，扶助推高资讯科技类股上涨3.7%。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高22.88点，或0.18%,至12,858.49点。10大板块中有六类上涨。

能源股升0.3%。金融股升0.2%。(完)

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