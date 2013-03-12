表格：日本2月国内企业物价指数较上年同期下滑0.1%，符合预期

全球贵金属：4月13日SPDR黄金持仓增长0.77%，或6.51吨
路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增长0.77%至848.92吨，周三为842.41吨。
路透东京3月12日 - 日本央行周二公布的数据显示,2月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下跌0.1%.
路透调查预估中值为同比下滑0.1%,1月时为下滑0.3%.
整体最终商品物价较上年同期上涨1.6%.
国内最终商品物价则较上年同期下滑0.3%.
下表为初值数据细目,单位为百分比,括号内数据为分析师预估中值,先前数据可能有所修正:
______________________________________________________
2月 1月 12月 2月指数
------------------------------------------------------
年变动率 -0.1 (-0.1) -0.3 -0.6 101.0
月变动率 +0.4 (+0.3) +0.2 +0.3
______________________________________________________
参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 程琳; 审校 张涛)
路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增长0.77%至848.92吨，周三为842.41吨。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 110.21 -0.42 -0.38 2231468 京东 32.47 -0.24 -0.73 3018980 新浪 69.05 -0.68 -0.98 436595 搜狐 39.65 -0.10 -0.25 83047 网易 265.68 +0.25 +0.09 959738 百度 172.61 -1.00 -0.58 1334118 台湾 台湾积体电路
加拿大10年期公债收益率近五个月来首次跌穿1.50%关口，跟随美债收益率的跌势，因美国总统特朗普有关美国低利率的观点，令本已因叙利亚和朝鲜地缘政治紧张局势而上涨的公债市场涨势加速。