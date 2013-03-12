版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 12日 星期二 08:01 BJT

表格：日本2月国内企业物价指数较上年同期下滑0.1%，符合预期

路透东京3月12日 - 日本央行周二公布的数据显示,2月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下跌0.1%.

路透调查预估中值为同比下滑0.1%,1月时为下滑0.3%.

整体最终商品物价较上年同期上涨1.6%.

国内最终商品物价则较上年同期下滑0.3%.

下表为初值数据细目,单位为百分比,括号内数据为分析师预估中值,先前数据可能有所修正:

______________________________________________________

2月 1月 12月 2月指数

------------------------------------------------------

年变动率 -0.1 (-0.1) -0.3 -0.6 101.0

月变动率 +0.4 (+0.3) +0.2 +0.3

______________________________________________________

参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 程琳; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐