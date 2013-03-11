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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 06:43 BJT

****日韩经济指标预测--3月12日-3月19日****

路透3月12日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
     3月11日当周
     
 3月11日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2350      日本企业商品物价指数(较前月)                   2月          +0.3%         +0.4%
                            (较上年同期)                               -0.1%         -0.2%
 2350      日本大型制造业景气判断指数(BSI)             第一季             --        负10.3
 
 3月12日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0500      日本消费者信心指数                             2月             --          43.3
 2100      韩国出口物价(较上年同期)                       2月             --         -8.1%
              进口物价(较上年同期)                                        --        -10.6%
 2300      韩国失业率                                     2月             --          3.2%
            
 3月13日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0300      韩国L货币供应额(较上年同期)                    1月             --         +8.0%
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                      前周             --     卖超8,854
           外资投资日本股票(亿日圆)                                       --     买超2,696
 
 3月14日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0100      韩国央行公布基准利率                           3月             --         2.75%
 0300      韩国出口(较上年同期)                     2月修正值             --         -8.6%
              进口(较上年同期)                                            --        -10.7%
              贸易收支(亿美元)                                            --      顺差20.6
 0430      日本工业产出                             1月修正值             --         +1.0%
               产能利用指数(较上月)                       1月             --         +2.9%
 
 3月15日(五)
 暂无重要经济数据公布
 
    3月18日当周              
 3月17日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2100      韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                1月             --         +0.2%
                     (较上年同期)                                         --         -1.6%
 3月18日(一)
 暂无重要经济数据公布
 3月19日(二)
 暂无重要经济数据公布
 (完)

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