日韩经济指标预测--3月12日-3月19日****

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
路透3月12日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月11日当周 3月11日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业商品物价指数(较前月) 2月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -0.1% -0.2% 2350 日本大型制造业景气判断指数(BSI) 第一季 -- 负10.3 3月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 43.3 2100 韩国出口物价(较上年同期) 2月 -- -8.1% 进口物价(较上年同期) -- -10.6% 2300 韩国失业率 2月 -- 3.2% 3月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 1月 -- +8.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,854 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,696 3月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 韩国央行公布基准利率 3月 -- 2.75% 0300 韩国出口(较上年同期) 2月修正值 -- -8.6% 进口(较上年同期) -- -10.7% 贸易收支(亿美元) -- 顺差20.6 0430 日本工业产出 1月修正值 -- +1.0% 产能利用指数(较上月) 1月 -- +2.9% 3月15日(五) 暂无重要经济数据公布 3月18日当周 3月17日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.6% 3月18日(一) 暂无重要经济数据公布 3月19日(二) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度