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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 06:34 BJT

****澳新经济指标预测--3月12日-3月19日****

路透3月12日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    3月11日当周
                    
                
 3月12日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲国民银行(NAB)企业状况指数            2月             --      负2.0
                          企业信心指数                              --        正3
 2145      新西兰食品价格指数                       2月             --      +1.9%
                
 3月12-13日
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2330      澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数             3月             --      +7.7%
                  
 3月13日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲房屋融资                             1月           持平      -1.5%
               投资性房屋融资                                       --      -2.4%
 2000      新西兰央行利率决议                                    2.50%      2.50%
    
 3月14日（四）
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲就业人数(万人)                       2月        增加0.9   增加1.04
              全职就业人数(万人)                                    --   减少0.98
              就业参与率                                         65.0%      65.0%
              失业率                                              5.5%       5.4%
 0200      外资持有新西兰公债比重                   2月             --      64.8%
            
 3月15日(五)
 暂无重要经济数据公布
 
    3月18日当周
 
 3月18日(一)
 暂无重要经济数据公布
 3月19日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2145      新西兰经常帐(亿新西兰元)              第四季             --   赤字44.2
                                           截至第四季的             --   赤字98.9
                                                   年度                 
 (完)

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