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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 06:37 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月11日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         49.80     +0.11     +0.22   1639248
 搜狐                         45.54     +0.68     +1.52    495829
 网易                         54.68     +0.45     +0.83    575325
 百度                         89.43     +0.21     +0.24   3108559
 亚信科技                     11.65     +0.19     +1.66    125626
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   17.72     -0.19     -1.06   1825205
 路                                                      
 联电                          1.82     -0.02     -1.09    268844
 日月光                        4.29     -0.01     -0.23    107222
 硅品精密                      5.75     +0.09     +1.59    765968
 和信超媒体                    1.20     +0.02     +1.69     61632
 友达                          4.62     +0.22     +5.00    158305
 中华电信                     31.05     +0.00     +0.00     46806
 台湾国际航                   35.72     +0.11     +0.31    955643
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     54.60     -0.05     -0.09    146225
 中国联通                     14.32     -0.21     -1.45    136267
 中国电信                     52.82     -0.52     -0.97     13867
 中芯国际                      2.88     -0.03     -1.03     52111
 电讯盈科                      4.76     +0.07     +1.49     15661
 (完)

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