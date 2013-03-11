《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月11日

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新 收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 49.80 +0.11 +0.22 1639248 搜狐 45.54 +0.68 +1.52 495829 网易 54.68 +0.45 +0.83 575325 百度 89.43 +0.21 +0.24 3108559 亚信科技 11.65 +0.19 +1.66 125626 台湾 台湾积体电 17.72 -0.19 -1.06 1825205 路 联电 1.82 -0.02 -1.09 268844 日月光 4.29 -0.01 -0.23 107222 硅品精密 5.75 +0.09 +1.59 765968 和信超媒体 1.20 +0.02 +1.69 61632 友达 4.62 +0.22 +5.00 158305 中华电信 31.05 +0.00 +0.00 46806 台湾国际航 35.72 +0.11 +0.31 955643 电 香港 中国移动 54.60 -0.05 -0.09 146225 中国联通 14.32 -0.21 -1.45 136267 中国电信 52.82 -0.52 -0.97 13867 中芯国际 2.88 -0.03 -1.03 52111 电讯盈科 4.76 +0.07 +1.49 15661 (完)
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度