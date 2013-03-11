全球外汇市场3月12日主要消息

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0001 - 英国2月RICS房价差值
0500 - 日本2月消费者信心
0700 - 德国2月消费者物价指数(CPI)终值
0700 - 德国2月趸售物价
0745 - 法国1月经常帐
0830 - 瑞典2月CPI
0900 - 意大利2月CPI和消费者物价调和指数(HICP)终值
0930 - 英国1月工业生产和制造业产出
0930 - 英国1月贸易收支
1130 - 美国2月NFIB小企业信心指数
1145 - 美国3月9日当周ICSC/高盛连锁店销售
1255 - 美国3月9日当周Redbook连锁店销售
1530 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就欧洲央行货币政策和银行业联盟发表公开讲话
1630 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民就“变化中的全球经济”发表讲话
-- - 欧洲央行管委会委员维斯科发表讲话。(完)
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(编译 李爽; 审校 徐文焰)
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度