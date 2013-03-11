版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 06:38 BJT

全球外汇市场3月12日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0001 - 英国2月RICS房价差值

0500 - 日本2月消费者信心

0700 - 德国2月消费者物价指数(CPI)终值

0700 - 德国2月趸售物价

0745 - 法国1月经常帐

0830 - 瑞典2月CPI

0900 - 意大利2月CPI和消费者物价调和指数(HICP)终值

0930 - 英国1月工业生产和制造业产出

0930 - 英国1月贸易收支

1130 - 美国2月NFIB小企业信心指数

1145 - 美国3月9日当周ICSC/高盛连锁店销售

1255 - 美国3月9日当周Redbook连锁店销售

1530 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就欧洲央行货币政策和银行业联盟发表公开讲话

1630 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民就“变化中的全球经济”发表讲话

-- - 欧洲央行管委会委员维斯科发表讲话。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 李爽; 审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐