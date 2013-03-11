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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 06:48 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因巴拿马型船运费攀升

路透3月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，主要因南美地区4月船期的谷物运输推动巴拿马型船运费攀升。

波罗的海乾散货运价指数 涨0.47%或4点，至847点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨4点或0.36%，至1,128点。

南美谷物出口季节到来，继续成为推动整体船运交易的主要因素，特别是巴拿马型船运活动。

巴拿马型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。日均获利上涨32美元，至9,026美元。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌0.16%，至1,260点。日均获利下降45美元至4,438美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

铁矿石运输约占海岬型船运活动的三分之一，船舶经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运价的一个重要因素。

上海螺纹钢期货周一跌至近三个月低位，受压于中国钢铁需求前景疲弱以及数据显示经济复苏不均衡。

钢铁走疲可能削弱中国钢厂对原材料铁矿石的需求，不过交易商称现货船货供应有限或将缓和其对价格的影响。

灵便型和超灵便型船舶日均获利分别上涨28和124美元，至7,221和9,162美元。(完)

(编译 王兴亚; 审校 李爽)

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