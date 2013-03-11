美国与加拿大经济指标预测--3月12日－3月19日****

台湾已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 +13.00% 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 +12.30% 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 3月11日当周 3月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小企业信心指数 2月 -- 88.90 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月9日当周 -- +0.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月9日当 -- +2.2% 周 3月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 3月8日当周 -- 864.1 再融资指数 -- 4,712.4 1230 美国进口物价(较前月) 2月 +0.5% +0.6% 出口物价(较前月) +0.3% +0.3% 1230 美国零售销售(较前月) 2月 +0.5% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.2% 1400 美国企业库存(较前月) 1月 +0.4% +0.1% 1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字2,050 盈余30 3月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大产能利用率 第四季 80.7% 80.9% 1230 美国经常帐(亿美元) 第四季 赤字1,128 赤字1,075 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月9日当周 35 34 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.875 续请失业金人数(万人) 3月2日当周 310 309.4 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.7% +0.2% (较上年同期) 1.7% +1.4% 扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) 1.7% +1.8% 3月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.5% 持平 (较上年同期) +1.9% +1.6% 扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +2.0% +1.9% 1230 美国实质所得(较前月) 2月 +0.1% +0.1% 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 1月 -- 净流入25 2 外资买入美国公债(亿美元) 1月 -- 299 1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.4% -0.1% 产能利用率 79.3% 79.1% 制造业产出 +0.4% -0.4% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 78.0 77.6 现况指数 87.5 89.0 预期指数 68.0 70.2 1430 美国ECRI一周领先指标 3月8日当 -- 129.3 周 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 -- +0.2% * 3月18日当周 3月18日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 美国NAHB房屋市场指数 3月 47 46 3月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月16日当周 -- -- 1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 91.8 89.0 美国建筑许可年率(万户) 91.0 90.4 1230 加拿大制造业销售 1月 -- -3.1% 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 1月 -- -0.9% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月16日当周 -- -- (完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 +13.00% 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 +12.30% 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数
* 提存期初短率走跌，但需求不振 * 对票券商拆款与短票利率跌破0.40% * RP市场利率持稳，但往低档靠拢 记者 董永年 路透台北4月5日 - 台湾银行间短率周三走跌。资金调度人士表示，进入提存期初，银行纷纷下调拆款与 短票利率以求去化资金，不过在偏宽松的环境中，需求仍相对低迷。 他们指出，虽然近期台币略见走贬，但外资仍偏汇入，只要此一趋势不改，短率就难见走升机会。预料期 初短率仍有缓中趋跌的空间。 〞一早就有平常很少往来的银行来兜售，市场钱很多吧，觉得蛮神奇的。〞一大型银行资调人员说。 两大龙头银行对票券商的一周拆款利率均跌破0.40%关卡，以0.39%成交。清明长假前则成交在0.41%。 不过一大型银行资金调度人士表示，即使利率下滑，但需求仍相当疲弱。 一大型票券商交易员指出，今日资金需求不大，拆款到期都没有续做，既然短票利率与拆款差不多，当然 以卖票为主。 本地时间18:08
--国务院总理李克强昨主持召开国务院常务会议，部署落实2017年经济体制改革重点任务，包括进一步推动财税金融、国企国资、对外开放、生态环保等改革和农业供给侧结构性改革措施落地见效，着力促进经济结构优化升级。