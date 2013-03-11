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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 07:16 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超1,630万股

路透东京3月12日 - 以下为日本股市周二开市前，六家外资券商的下
单情况：
            
 日股(单位：百万股
 )
 
 买           32.4
 单   
 卖           16.1
 单   
 -----------------
 净           16.3
 买   
 单   
 (完)

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