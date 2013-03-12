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货币新闻 | 2013年 3月 12日 星期二 08:19 BJT

日本央行：部分委员称，购买较长期公债是未来政策选项之一--会议记录

日本央行在2月13-14日的会议上维持货币政策不变，并上修对经济的评估，因日圆近期跌势及全球需求回升迹象支撑出口。

日央行还在上周的会议上维持政策不变，准备迎接新总裁及两位副总裁上任，向更加积极的货币政策转变。(完)

(编译 王兴亚; 审校 张涛)
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