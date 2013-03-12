金砖国家：3月11日股汇市收盘纵览

路透3月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月11日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌0.22%，收报1,063.56点。
中国股市：沪综指周一震荡收低，周末公布的多项经济数据多数不及预期令市场继续面临调整压力。分析人士指出，通胀及货币政策可能微调收紧的压力，使得大盘上攻动能减弱，并加剧大盘抛压，市场等待消息面进一步明朗。沪综指 收报2,310.593点，跌8.019点或0.35%，上周该股指累计下跌1.7%。上海A股今日成交额为737亿元人民币，上周五为881亿元。
香港股市：回吐早盘涨幅，终场收平，受内地市场表现不佳影响。周末公布的中国经济数据暗淡，令人对中资企业的获利前景滋生疑虑。恒生指数 收平，报23,090.8点，盘旋在周五收盘水平附近，此为2月20日以来最高。恒生国企指数 收跌0.4%。
中国汇市：人民币兑美元即期 收低。受美国就业数据超预期和道指创新高提振，隔夜美元指数大涨，带动人民币中间价走低；周末中国公布的2月宏观数据则喜忧参半，外汇市场对此仍持谨慎观望态度，周初反应有限。
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印度股市：结束连续四天的涨势，因科技股遭遇获利了结下跌，且此前一行业机构称印度单月汽车销量跌幅为逾12年来最大，消息打压该板块大挫。指标BSE指数 收低0.19%或37.02点，收报19,646.21点。股指上周五触及为2月2日以来最高收位，过去四日来涨幅达4.26%。NSE指数 涨0.06%或3.35点，报5,942.35点。
印度汇市：印度卢比兑美元下跌，从早盘触及的逾一周高位处回落，因国内贸易数据显示出口增加所带来的宽慰，未能抵挡美国就业数据强于预期后引发的美元全面涨势。卢比兑美元 收报54.41/42，上日则报54.2850/2950。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,539.870点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.98%至817.85点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 微升0.04%报30.7050卢布，卢布兑欧元 微跌0.09%，报40.0250卢布。
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巴西股市：国有石油巨擘Petrobras 升3.05%，提振圣保罗交易所Bovespa指数 小幅上涨，而OGX 造成拖累，跌幅接近15%，因此前公司公布2月石油数据不尽如人意。截至2206GMT，小幅收高0.19%至58,544.79点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 下跌0.6%至1.9560，此前央行出手，阻挡雷亚尔兑美元进一步升穿1.95水平。许多分析师将1.95视为决策者制定的非正式交易区间的界限。
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南非股市：确定触及收盘纪录高位，因兰特疲软，提振Harmony Gold 等一些出口商。综合指数 稍早前触及纪录高位41,019.89点，但随后回吐部分涨幅，收高0.6%至40,984.22点。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨幅相近，至一个月高点36,391.70点，近略低于今年早前所及纪录高位。
南非汇市：南非兰特兑美元及其它主要货币均陷入守势，因投资者担忧矿业罢工。截止1505GMT，兰特兑美元 报9.1266，比周五收盘价低0.24%。兰特兑欧元跌0.74%，报11.8637。 (完)
(编译 梁睿雪; 审校 张荻)