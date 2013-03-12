日本央行：必须继续实施量化宽松举措--副总裁提名候选人岩田规久男

全球贵金属：4月13日SPDR黄金持仓增长0.77%，或6.51吨
路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增长0.77%至848.92吨，周三为842.41吨。
路透东京3月12日 - 日本央行副总裁提名候选人岩田规久男周二称，日本央行必须继续推进量化宽松举措，以确保通胀上升预期继续支持当前日圆疲软和股价上涨的正面市场趋势。
他在参议院对其提名的听证会上称：“有必要在一段时间内实施大胆的货币宽松举措。”(完) (编译 程琳; 审校 张涛)
路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增长0.77%至848.92吨，周三为842.41吨。
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加拿大10年期公债收益率近五个月来首次跌穿1.50%关口，跟随美债收益率的跌势，因美国总统特朗普有关美国低利率的观点，令本已因叙利亚和朝鲜地缘政治紧张局势而上涨的公债市场涨势加速。