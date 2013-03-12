版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 12日 星期二 08:36 BJT

日本央行：必须继续实施量化宽松举措--副总裁提名候选人岩田规久男

路透东京3月12日 - 日本央行副总裁提名候选人岩田规久男周二称，日本央行必须继续推进量化宽松举措，以确保通胀上升预期继续支持当前日圆疲软和股价上涨的正面市场趋势。

他在参议院对其提名的听证会上称：“有必要在一段时间内实施大胆的货币宽松举措。”(完) (编译 程琳; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐