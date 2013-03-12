中国金融：首部民间融资法规浙江起草完毕，年利超48%定性为高利贷--报载

路透上海3月12日 - 中国推动立法监管民间融资有了新进展。上海证券报周二报导，中国首部有关规范民间融资管理的法规已在浙江基本起草完毕，其中规定国家公务人员和国家法定金融机构从业人员不得参与以营利为目的的借贷活动及相关服务，年利超过48%的融资活动将按照高利贷予以行政处罚。

报导称，该法规全称为《浙江省温州民间融资管理条例》，目前被列为浙江省人大本年度立法二类计划，待时机成熟可提交浙江省人大会议表决。

报导引述条例草案编制负责人、浙江大学光华法学院教授李有星指出，条例的总体原则是“轻审批、重服务、强监管”，相关标准或会根据温州当地的实际情况和执行效果予以修改。

条例中对民间融资的定义为：是指民间借贷和私募债券、私募基金等货币资金融通活动的总称。在温州市区域内发生的民间融资行为及其监督管理，适用该条例。

条例规定，企业欲发私募债券，只要通过民间融资公共服务机构的备案登记，就可取得在温州市区域内的私募债券的发行和转让权利。

而所谓私募基金，是指经备案登记，向温州市区域内不超过二百个适格的投资者，以非公开方式募集，投资者按照契约约定享受权益和承担风险的非证券投资类集合资金。

李有星表示，民间借贷利率的主基调是市场自由调节，但要注意其利率限制要求，因为过高的利率对借款人和放贷人均不利。

条例规定，借款期限在一个月以上的，而且超过48%上限利率的将按照高利贷予以行政处罚。48%是政府干预的利率上限，改变过去年利超过100%也没有任何干预的局面。48%的年利是正式利息和各种变相收益的总和。

另外，借款期限不超过1年的，年化利率不得高于同期银行基准利率的四倍；借款期限在一年以上的，年化利率不得高于同期银行基准利率的三倍。超过该规定利率的，超过部分利率不受法律保护，借款人可以拒绝支付。

李有星解释说，48%政府干预利率上限的确定，是参考了央行历来在温州的调研、温州民间融资综合利率指数以及香港的《放债人条例》而最终确定的。他特别强调，48%并非保护利率的上限，而是政府干预的红线，并不是说利率在48%以下都得保护。