《香港报摘》--其他报纸重要消息3月12日

* 明报

--香港中小型地产发展商宏安 及庄士国际 今、明两天分别公布旗下新盘最新销售安排，加上香港小轮 位于粉岭的大型屋苑逸峯将于今晚开售，短期内将会有约1,000个一手单位抢吸购买力。

--中原地产创办人施永青表示，政府近年多次出招均对楼市有影响。他预期，二手业主短期仍未肯减价，二手市场在未来两个月成交将持续低企，预料不少中小型代理行更会捱不住倒闭。 * 星岛日报

--港铁<0066,HK>行政总裁韦达诚重申，票价机制检讨及磋商正进行之中，到本月底才有结果。至于未来是否有加票价压力，现阶段评论言之尚早。

--财经事务及库务局局长陈家强表示，港府发行的第三批通胀挂鈎债券(iBond)已准备就绪，最快下季出台，规模维持在100亿港元之内，年期3年，半年派息一次，利息与过去6个月通胀挂鈎。

--前海诺询委员会委员谢涌海表示，前海首批政策先试行以后，再观察效果，如没有问题就可以再做第二批，探讨下一步可行的金融开放领域。 * 苹果日报

--消息透露，三间发钞行最快本于未来两周内，调高按息0.25厘，暂时以汇丰启动加息的机会较大，但具体行动仍待内部决定，及确认其他大行特别是市场占有率最高的中银香港 ，会否同步调整的立场。

--中国人寿 澄清，董事长杨明生同为国寿母公司国寿集团董事长，日前指公司利润伉今年将有所改善，杨氏言论纯为其个人对国寿集团愿景，并不构成任何特定期间的估计或预测。

--匹克体育 行政总裁许志华表示，由今季开始会暂停公布订货会数据，亦会调整经营模式，增加补单付送的比重，不会再完全依赖订货会。 * 东方日报

--金融管理局要求采用内评法的银行调高其新批按揭的加权风险比率，由不足10%增至15%。有大型银行按揭部主管称，即使相关加权风险比率被调高后，仍大幅低于其他无抵押贷款，不会因为该措施而调高按息或降低业务增速目标。

--思捷 公布，向行政总裁包括马浩思及财务总裁邓永镛等若干人士授出2,094万份购股权，当中马浩思占500万份。 * 文汇报

--绿城中国 公布，2月销售金额为30亿元人民币，销售面积14万平方米，共取得销售827套。今年首两个月，累计合约销售金额为73.5亿元人民币。

--中国中铁 公布中标三项工程，包括旗下中铁七局中标乌干达40.5公里道路工程项目，项目全长40.5km，乃连接乌干达与卢旺达主要通道，合同金额为4,889万欧元，工期为30个月，资金来源为欧洲发展银行。 * 大公报

--吉利汽车 公布，2月份总销量录得31,486部，较去年同期减少约20%，因期内销量减少主要由于正值春节假期，导致工作日减少。(完)