港报财经评论：A股冷美股热，跟大摩选中资--经济日报3月12日

A股冷美股热，跟大摩选中资/ 林瑞芬

美股上周乘利好经济数据续冲；但A股续困两会牛皮市；港股经上周五急弹后似乎不知点算好。3月2日曾引述中国内地传媒披露大型银行已受窗口指导，2月新增贷款料急降，最悲观估计5,000亿港元多少少；彭博综合预估数为7,000亿港元；最终公布数是6,200亿港元，都算符合市场预期。新曾企业长贷2,826亿维持高位，信托、委托贷款亦大幅增多，直接融资对企业中、长期融资贡献更多。由此启示，企业流动性依然强，有利经济的回复动力。不过，整理固投、消费及工业最近数据，明显见只有固投保持增长，但后两者在2013年作弱势开局，又话要谷内需，但内需动力一般，现又夹杂通胀抬头，令人忧心，中国经济转型路崎岖。有见及此，相信中国内地仍需政策带动经济恢复活力，通胀也将限制货币政策放松的空间，考验新一任领导班子。

上证走势仍然窄幅上落无方向，昨收2,310，跌7点，但受制于2,350。如此冷静，与日、美股之热情升浪成强烈对比。是否在等两会议事结果，决定未来经济及政策大方向，方能摆脱淡静势。上证3月多是升市，下旬应追涨；不然，势利淡。中资股落后，连大摩都指，摩根士丹利资我国际中国指数自1月22日见顶后已下滑5.6%，跑输摩根士丹利资我国际除日本外的亚太指数6.2%。大摩认为受中国新一届领导人执政，经济增长和政策取向的不确定性困扰，中资股实被忽视，随人大会议结束，市场可能开始忽略此等不确定因素。中国指数今年料有19%的上升空间，列出11只具吸引力的中资落后股，其中包括8只香港上市股份，百丽国际 、中国联通 、中国电信 、江西铜业 、紫金矿业 、中国财险 、中国太保 和中兴通讯 。另大摩唱好中银香港 ，评级由持有，调升至增持，目标价上调15%，至31.1港元，以反映强劲的财政状况及吸引的股息回报。现价股息率5%，不但高于恒生银行 的4.1%，且资本比率充足，更有提升空间。

说回日股很火，就是因为安倍上场以来，日圆贬值可望改善出口商营运，以及预期货币量宽。美股之热情，则有争议。之前先有担心量宽到尽头，加上有向好经济数据加燃，如美国上周公布2月份失业率从7.9%降至7.7%；建筑业就业人数的增幅则为近六年最高。道指与标普500指数截至上周五已连续第六天上涨，道指先创纪录新高，标普500指数亦相距不远。如此冲动热情，实质经济是否吻合还是未知数。(B03)

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收水遇弱复苏，添不明朗/ 余少文

中国上月经济数据未如人意，在中国收紧流动性之下，2月份通胀高企兼且首两月零售消费增长急放缓，添加A股以及中资股不明朗因素，将增加大市震荡幅度，股民要严守止赚/蚀位。上证综合指数昨日在2,300点进行攻防战，国企指数一度重越11,500点，全日先升后跌，跌幅48点或0.4%，收11,435点，成交额降至106亿港元，只有20%主板H股逆市上升；红筹指数跌43点或1%，收4,515点，成交额42亿港元。中、港股市偏软是预期之内，因为国家统计局和中国人民银行于周六、日披露今年2月或首两月宏观经济数据，2月份CPI升幅3.2%、2月份货币供应量M2增长15.2%、首两月城镇固定资产投资升21.2%，都高过预期，除了固定资产投资增长高过预期是好事，CPI和M2数据则是坏消息；至于首两月消费品零售额增幅，只有12.3%，2月份货币供应量M1只升9.5%，2月份新增贷款6,200亿元人民币等，都差过市场预期，可见2月份主要宏观经济数据令人失望或担心。

中国内地通胀是10个月来高位，但首两月消费品零售额增幅则是多年来最低，其间有中国人最重视的农历新年假期，消费力增长反而放缓，是市场所指的经济弱复苏现象，似乎反映消费股在农历新年前后的业绩只是一般而已，中国希望透过内需来推动经济增长，前路仍然漫长。更担心的是流动性，2月份社会融资规模为1.07万亿元人民币，是7个月以来最低，2月份M2增长降至15.2%，高于市场预期的14.9%，不排除又是热钱流入导致外汇占款高企所致。因为1月份外汇占款升至历史高位，当时M2增幅升至19个月高位，只有等待央行稍后公布外汇占款数据。不过，目前M2增幅跟中国目标13%仍有颇大差距，即是说未来10个月，股民要有心理准备中国继续收水，预期的稳中有松可能要变成稳中有紧，对于股市以及中资股而言都是不利。

由于市场不明朗因素正在增加，近日不时提出大市处于震荡格局，又不断提醒股民要严守止赚/蚀位，事关国指过去两周持续守住100天平均线，上周反弹又升破下跌通道和重越20天平均线，下一个阻力是50天平均线和上月初的下跌裂口，若然有好消息出现，国指可以短时间内升破上述阻力位而继续早前升浪；只是近期回升的成交量未见增加，在动力不足下，只能视作反弹，结束反弹便要再下试11,000然后是10,500点，所以才希望国指可在11,000-11,500点区间上落。(B06)