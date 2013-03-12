港报财经评论：中央松紧陷两难--信报3月12日

中央松紧陷两难/ 习广思

中国人事变、政策改，部分政治改革令人始料不及，市场现阶段仍然观望居多。郭树清是否调任中投尚未明确，但郭树清进一步打开A股之门，引入外资却是明确事实。中国扩大RQFII额度，取消股票及债券投资限制，亦将向港澳台开放个人投资A股的渠道。风水轮流转，现阶段海外投资者对A股的兴趣远远超过中国内地投资者及散户，去年底A股反弹，明显由海外资金推动，引入外资变相提高了投资者对A股的信心。中国内地A股持续弱势，拖累港股无力再升，好淡继续角力。恒指昨天开市后，由重磅股汇控 、中移动 及友邦 带动，一度升至23,246点，试穿50天线，但后劲不继，午后回落，收报23,090点，下跌1点。大市成交额明显下跌，只有590亿港元，沽空比率10.1%。成本萎缩、空军不散，反映大市持续整固，昨日大市有超过800只股份下跌，大市疲态未改。多个弱势板块反弹乏力，尤其是内房、濠赌股，及至多只炒作环保政策的新能源股急跌。

大市虽然疲弱，但绝非一潭死水，有部分资金仍能发掘到猎物，个别医药股强势，包括国药 转强，中生制药 、康哲 及微创 均有不错升幅。其次，部分受惠美国楼市及经济回暖的公司，例如创科 及敏华 近日股价均见突破。业绩股仍是寻宝之地，多只家电股自年初开始转强，威灵 截至2012年12月底止全年纯利上升5.38%，至6.4亿港元，虽然销售收入明显放慢，但毛利率及财务状况均有改善，威灵股价昨天上升8.4%，收报1.41港元。另外，舜宇光学 全年纯利增长60.8%，至3.46亿元人民币，昨天股价下跌3.2%，收报7.84港元。这只手机设备股如沧海遗珠变成明星股，智能手机增长趋势未完，其业务仍将受惠于设备升级，投资者可趁低吸纳。

资金派对结束，正确点说，只是中港股市资金派对结束，因为资金已转移到美股、日股及东南亚股市。但是，中港股市资金派对结束后，将会变成怎样的世界？预期中的政策刺激或盈利重新评估都未有出现，皆因市场仍在等待，既等待政策出台，亦等待更多经济回暖讯号。人行在假期后正回购，加上内房调控，这是否收紧的第一个讯号？掉过头来看，中国内地经济自去年第三季开始软着陆及复苏，而且外围回稳、中国中国内地基建投资上马，不要忘记另一个因素，就是中国对内房市场回暖只眼开只眼闭；故此，此刻的调控应算是收紧的先兆。另一个讯号是近期温总及中银监均强调再控制银行表外账的信贷情况，以免失控。所谓影子银行，是指银行的理财产品及信托产品，这些产品担当了基建、地产业的融资渠道，去年中国内地影子银行信贷规模料近23.5亿元人民币。假如中国有意规管及调控这些影子银行，就是另一个收紧讯号。(B02)

........................................................................

英镑1.4965好淡分界线/ 苏子

昨天汇市陷入窄幅上落局面，欧罗兑美元主要在1.2980-1.3020争持；美元兑日圆则在95.95-96.25间上落；至于澳纽及加元等商品货币同样全无明显趋势，只有英镑兑美元呈现较为偏弱的走势，因为汇价于昨天伦敦入市后已见失守上周五的1.4885低位，暂时最低曾见1.4863水平，此低位与2010年7月的1.4871低位支持相若。根据某大型外汇交易商的仓位资料显示，目前绝大部分散户投资者也是采取逢低买入英镑兑美元的策略，而大量已建立英镑兑美元长仓的投资者则仍然未有大规模止蚀离场的情况，故根据相反理论，英镑兑美元的短期走势仍然未宜太过乐观，上述的1.4871预料有较高机会正式跌破，并进一步下试1.45╱1.47重要支持区。

目前英镑兑美元每次触及某个低位并作出反弹，使到该低位被不少投资者视为重要支持而不易失守；然而，汇价却很快便已跌破该重要低位支持，使到不少博反弹而又不肯止蚀的投机者中伏受困，此情况反映目前英镑兑美元仍处于大型单边下跌浪里运行，切忌入市博反弹。大家看看，即使于昨天汇市处于如此窄幅沉闷的交易环境里，但英镑兑美元竟然仍能照跌如仪，其走势之弱已清楚告诉大家在大型单边跌市里，只宜采取顺势而行的逢高沽出策略，即使硬要入市博反弹，亦必须严格执行止蚀的策略，否则只会出现愈输愈多的惨况。

短线而言，投资者可以用上周四的1.4965低位作为好淡判别位，只要英镑兑美元没有返回1.4965阻力以上收市，宜继续采取顺势沽出的策略。倘若英镑兑美元在升回1.4965阻力以上后，可以迅即突破1.50心理关口，随后一直未见再次回落至1.4965以下波动，届时汇价才有望找到短期重要底部，并向上作出更显着的超卖反弹浪。上周呈现大弱势的日圆及瑞郎已见于昨天稳定下来，只有英镑汇价仍未有止跌迹象。若稍后英镑兑美元返回1.4965阻力后，成功令英镑汇价与日圆及瑞郎同样呈现止跌回稳的情况，投资者届时才可考虑博反弹。(B08)