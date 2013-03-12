《新兴市场重要经济事件预告》--3月12日-3月19日

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月12日(二)
布达佩斯--匈牙利央行会议(非制定利率)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开议息会议
马卡迪--欧洲货币杂志(Euromoney)菲律宾投资论坛
布达佩斯--匈牙利总理Viktor Orban和经济部长Mihaly Varga在匈牙利商业与工业联合会(MKIK)组织的论坛上发布讲话
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民就“变化中的全球经济”发表讲话
3月13日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行召开会议
新德里--世界银行行长金墉召开记者会
贝尔格莱德--塞尔维亚Kopaonik经济论坛
3月14日(四)
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议
里加--拉脱维亚央行预计将举行利率会议
马普托--莫桑比克央行公布指标借贷利率
孟买--印度央行副总裁Urjit Patel出息EXIM Bank组织的活动(1230)
圣地亚哥--智利央行召开议息会议
巴拿马--美洲开发银行(IADB)召开为期四天的年会(第一日)
3月15日(五)
暂无重大经济事件
3月18日(一)
比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议。
塔林--国际货币基金组织(IMF)对爱沙尼亚的年度例行视察工作结束，并于1100 GMT举行记者会。
3月19日(二)
比勒陀利亚--南非央行货币政策委员会会议(第二日)
土耳其伊兹密尔--国际货币基金组织(IMF)驻土耳其高级代表Mark Lewis与国际劳工组织(ILO)土耳其主管Umit Efendioglu讨论就业稳定问题
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 李爽)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。