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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 09:29 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月12日-3月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月12日(二)

布达佩斯--匈牙利央行会议(非制定利率)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开议息会议

马卡迪--欧洲货币杂志(Euromoney)菲律宾投资论坛

布达佩斯--匈牙利总理Viktor Orban和经济部长Mihaly Varga在匈牙利商业与工业联合会(MKIK)组织的论坛上发布讲话

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民就“变化中的全球经济”发表讲话

3月13日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行召开会议

新德里--世界银行行长金墉召开记者会

贝尔格莱德--塞尔维亚Kopaonik经济论坛

3月14日(四)

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议

里加--拉脱维亚央行预计将举行利率会议

马普托--莫桑比克央行公布指标借贷利率

孟买--印度央行副总裁Urjit Patel出息EXIM Bank组织的活动(1230)

圣地亚哥--智利央行召开议息会议

巴拿马--美洲开发银行(IADB)召开为期四天的年会(第一日)

3月15日(五)

暂无重大经济事件

3月18日(一)

比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议。

塔林--国际货币基金组织(IMF)对爱沙尼亚的年度例行视察工作结束，并于1100 GMT举行记者会。

3月19日(二)

比勒陀利亚--南非央行货币政策委员会会议(第二日)

土耳其伊兹密尔--国际货币基金组织(IMF)驻土耳其高级代表Mark Lewis与国际劳工组织(ILO)土耳其主管Umit Efendioglu讨论就业稳定问题

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚; 审校 李爽)
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