版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 12日 星期二 09:52 BJT

新西兰财政：财长称虽遭乾旱，仍有望2014/15年度恢复预算盈余

路透惠灵顿3月12日 - 新西兰财长英格利希周二表示，尽管受旱灾影响，新西兰预计可在2014/15年度恢复预算盈余。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐