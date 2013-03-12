美国金融：PIMCO旗舰基金2月减持美国公债和MBS

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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路透纽约3月11日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)网站周一的数据显示，全球最大的债券基金PIMCO Total Return Fund减持美国公债和抵押支持债券(MBS)。
这支由PIMCO创始人兼联席投资长葛罗斯管理的基金2月美国公债配比从1月的30%降至28%。
PIMCO网站称，该基金持有的美国公债资产包括中长期公债，公债期货和通胀保值债券。
该基金持有的MBS敞口亦从37%小降至36%，为2011年8月以来最低的MBS配比。MBS是该基金配比最高的资产。
PIMCO Total Return Fund的资产规模为2,882.1亿美元,是PIMCO的旗舰基金。
公司网站数据还显示，该基金2月持有的美国以外发达市场的资产配比从12%降至11%。
高收益垃圾债的敞口从2月的2%增至3%，为四个月以来高收益债券配比首次上升。
葛罗斯在3月投资信中指出，投资者要对高收益债券回报下降有心理准备。
“公司债和高收益债券的价格有点过高和过分，”葛罗斯说。
他补充指出，若计入未来的违约和偿付率，当前利息为5-6%的高收益债券很可能只能实现3-4%的回报。
公司网站显示，截至3月8日，PIMCO Total Return Fund净值下跌了0.01%
葛罗斯还称，债券受到的支撑部分来自美联储购债计划，他指出，该计划对高收益债券和股票回报的“影响过大”。
美联储目前每月购买850亿美元公债和机构MBS，以推低长期利率，刺激经济增长。(完)
(编译 白云; 审校 张荻)
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