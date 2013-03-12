美国金融：PIMCO旗舰基金2月减持美国公债和MBS

路透纽约3月11日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)网站周一的数据显示，全球最大的债券基金PIMCO Total Return Fund减持美国公债和抵押支持债券(MBS)。

这支由PIMCO创始人兼联席投资长葛罗斯管理的基金2月美国公债配比从1月的30%降至28%。

PIMCO网站称，该基金持有的美国公债资产包括中长期公债，公债期货和通胀保值债券。

该基金持有的MBS敞口亦从37%小降至36%，为2011年8月以来最低的MBS配比。MBS是该基金配比最高的资产。

PIMCO Total Return Fund的资产规模为2,882.1亿美元,是PIMCO的旗舰基金。

公司网站数据还显示，该基金2月持有的美国以外发达市场的资产配比从12%降至11%。

高收益垃圾债的敞口从2月的2%增至3%，为四个月以来高收益债券配比首次上升。

葛罗斯在3月投资信中指出，投资者要对高收益债券回报下降有心理准备。

“公司债和高收益债券的价格有点过高和过分，”葛罗斯说。

他补充指出，若计入未来的违约和偿付率，当前利息为5-6%的高收益债券很可能只能实现3-4%的回报。

公司网站显示，截至3月8日，PIMCO Total Return Fund净值下跌了0.01%

葛罗斯还称，债券受到的支撑部分来自美联储购债计划，他指出，该计划对高收益债券和股票回报的“影响过大”。

美联储目前每月购买850亿美元公债和机构MBS，以推低长期利率，刺激经济增长。(完)