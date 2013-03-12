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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 10:26 BJT

金属期市：铜价继续远离10日低点，受套利买盘和风险偏好回升扶助

铜价周一跌至年内第二低点7,667美元，而且已从2月初所及年内高位下滑近7%，年内跌幅为2%。

上海期交所交投最活跃的6月期铜 上涨0.12%，至每吨56,750元人民币。

上海与伦敦市场价差从12月的1,200元左右缩窄至205元(32.97美元)。

经济合作暨发展组织(OECD)周一称，主要工业经济体经济前景改善，美国与日本尤甚，欧元区经济活动也在升温。

几内亚政府消息人士周一称，力拓 暂缓对几内亚Simandou铁矿石未开发储备的数十亿计美元投资，并裁减人员。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/程琳; 审校 李爽)
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