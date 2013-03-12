金属期市：铜价继续远离10日低点，受套利买盘和风险偏好回升扶助

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
铜价周一跌至年内第二低点7,667美元，而且已从2月初所及年内高位下滑近7%，年内跌幅为2%。
上海期交所交投最活跃的6月期铜 上涨0.12%，至每吨56,750元人民币。
上海与伦敦市场价差从12月的1,200元左右缩窄至205元(32.97美元)。
经济合作暨发展组织(OECD)周一称，主要工业经济体经济前景改善，美国与日本尤甚，欧元区经济活动也在升温。
几内亚政府消息人士周一称，力拓 暂缓对几内亚Simandou铁矿石未开发储备的数十亿计美元投资，并裁减人员。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/程琳; 审校 李爽)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。