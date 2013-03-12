重发-中国公开市场：资金面宽松央行放量正回购，政策偏紧预期增强

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
(重发以加上要点提示)
* 资金面宽松，正回购明显放量
* 货币政策中性偏紧预期增强
* 央行仍将通过公开市场等调节流动性
路透北京3月12日 - 因应银行间市场资金面宽松局面，中国央行公开市场周二正回购操作明显放量。市场人士表示，中国2月通胀现阶段高点，机构对未来货币政策中性偏紧预期随之抬头；但短期利率调整空间有限，预计央行仍将通过公开市场操作等调节流动性。
“2月CPI(同比涨幅)是近期的高点，虽然短期内通胀都不会有太大的问题，但估计货币政策还是会谨慎些，通过信贷和公开市场等，调节一下市场流动性。”华南地区一大型券商分析师称。
上周末公布的数据显示，中国2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%，创10个月新高；2月新增信贷环比则出现回落，结合工业生产和内需数据看，中国当前经济复苏仍表现为弱增长；不过考虑到较高的M2和通胀数据，市场对未来货币政策中性偏紧的预期有所升温。
中国人民银行公告称，今日进行260亿元人民币28天期正回购操作，规模较上周四的50亿元激增，中标利率则继续持平于2.75%。
中国银行间市场周二早盘主要回购加权利率 波动不大。今日央行公开市场正回购力度大增，不过资金面整体仍供大于求。七天期品种虽续反弹，但涨势明显趋缓，业内人士预计，受民生银行可转债发行在即影响，料未来数日该期限利率仍有走升空间。
央行公开市场上周维持50亿元的小幅净回笼力度，为春节后连续第三周净回笼。业内人士指出，1月外汇占款创下纪录高点后，目前尚难判断未来趋势；但机构普遍预期，随着资金价格大幅回落，流动性的过度宽松非央行所乐见，公开市场短线应会延续回笼的基调。而未来公开市场上正/逆回购应会交替出现，助力央行对资金的灵活调控。
中国人民银行行长周小川此前表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些流动性，春节后要收回一些。
自2月25日当周起，公开市场已无正/逆回购及央票到期，一直要至3月19日起才开始有正回购到期，至4月9日起才有央票到期。
2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) 260
(周四) 待定
逆回购 (周二) --
(周四) 待定
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期 -- ==================================(完)
**央行公开市场相关报导 **公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
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