路透基点：台湾中美矽晶五年期40亿台币再融资案进入市场--RLPC

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透香港3月11日 - 汤森路透旗下基点基援引市场消息人士称，台湾中美矽晶制品的五年期40亿台币(1.35亿美元)再融资案已进入市场。
玉山银行、台北富邦银行、合作金库银行为牵头行兼簿记行。合作金库并担任贷款管理行，台北富邦银行为担保品控管行，玉山银行为文件保管行。
是项贷款有土地及厂房提供担保，分为两部分：A部分为25亿台币的定期贷款，B部分为15亿台币的循环信用贷款。
贷款利率在二级市场商业票据利率基础上加码，并与借款方的税前净利润率挂钩：
税前净利润率低于零，贷款利率为加码90基点；
税前净利润率为0-2.9%，贷款利率为加码80基点；
税前净利润率为3-5%，贷款利率为加码70基点；
税前净利润率5%以上，贷款利率为加码68基点。
最低税前利率为1.6%。
银行受邀以下列两个档次参贷：承诺贷款6亿台币或以上者，获得牵头行头衔和12基点的先付费用；承诺贷款4亿至5.99亿台币者，获得共同主办行头衔，以及8基点的先付费用。
A部分贷款有1.5年的宽限期，将按季分15期等额偿还，贷款平均年限为3.25年。
B部分贷款将从第36个月起，每半年分五期不等额偿还。贷款偿还比例为5%(第1-4期)、80%(第5期)。
本次贷款资金将做为该公司去年3月签署的一笔相当于90亿台币的五年期贷款的再融资。去年那笔贷款是中美矽晶为满足收购日商Covalent Materials Corp旗下晶圆厂的资金需求。该笔贷款案包括A部分62亿台币的定期贷款，以及B部分相当于8,100万美元的循环信用贷款。A部分的贷款利率为二级市场商业票据利率加码75-200基点，B部分为三个月期台北银行间拆放利率加码150-225个基点，加码幅度视借款方的债务与EBITDA的比率而定。2012年3月时A部分贷款的初始利率为加码200个基点，B部分为加码225个基点。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
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