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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 10:35 BJT

《汇市简讯》澳元/美元测试阻力位1.0300/05

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* 澳元/美元高于上周高位1.0303，受到利差交易需求的支撑

* 市场对澳元/新西兰元的买盘及对澳元/美元的空头回补，均支撑澳元/美元的走势

* 澳元/美元的阻力位在1.0598/1.0116这波走势的50%回档位1.0355附近

* 关键阻力位在2月15日所及趋势高位1.0375。(完)

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