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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 10:43 BJT

《汇市简讯》美元/日圆以外亚币下跌，澳元大涨加重美元卖压

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* 在美元/人民币中间价下跌后，美元/日圆以外亚币挫跌，市场盛传美元/人民币波动区间将扩大

* 澳元/美元大涨加重美元/日圆以外亚币的卖压

* 美元/泰铢跌至30.58，在跌破30.70后，大型银行和投资机构卖出

* 泰国央行迄今未出手干预

* 美元/坡元跌破支撑位1.2470,一度低见1.2468

* 美元/马币触发在3.1080下方的停止单.(完)

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