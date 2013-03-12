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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 12:05 BJT

更新版 1-新债招标: 中国国开行增发福娃债定位符合预期，新债认购热情降温

* 国开行第四次增发今年首批福娃债，定位符预期

* 认购倍数较此前整体走低，多在两倍以下

* 一级市场认购热情渐降温

* 中长期品种近来需求更稳定 (新增市场评论和更多细节)

路透上海3月12日 - 中国国家开发银行 周二第四次增发今年第1-5期固息金融债(市场戏称"福娃债")，定位均基本符合此前预期，而认购倍数较此前整体走低，显示机构认购新债心态趋谨慎，年初以来新债市场的火热行情正逐渐降温。

市场人士认为，机构在年初倾向早配置早收益，支撑新债市场维持强势，经过近一个季度，这一需求已达到一定程度的释放；加之目前基本面和政策面不确定性均较大，新债利率持续走低空间有限，料短期内一级市场将进入相对平稳的格局。

业内人士稍早透露,国开行上午增发的一年至10年期五期"福娃债",中标收益率分别为3.2802%、3.7771%、3.9880%、4.2035%和4.3146%.此前的市场收益率预测均值分别为3.27%、3.77%、4.00%、4.22%和4.32%.

“(认购倍数)跟前几期相比，是弱了一些，”北京一国有银行交易员指出。

业内人士并透露,采用美国式招标的三年、五年和七年期增发债,边际中标收益率分别为3.7953%、3.9986%和4.2228%;五期增发债的投标倍数分别为1.78倍、1.90倍、2.15倍、1.74倍和1.63倍.

与此前几期动辄2-3倍的认购倍数相比，本次增发债的需求热度明显下滑。

上述交易员并谈到，从福娃债近几次发行情况看，中长期品种表现优于短期品种，因其收益率相对较高，在市场面临不确定性的情况下，配置需求也更为稳定。

银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种最新收益率分别为3.3447%、3.8331%、4.0581%、4.2654%和4.3486%。

以下为1-5期固息债首发及四次增发结果:

一年 三年 五年 七年 10年

票面利率 3.32% 3.8934% 4.1617% 4.3251% 4.43%

首次增发加权中标收益率 3.1952% 3.8050% 4.1053% 4.2867% 4.3879%

二次增发加权中标收益率 3.1513% 3.7207% 4.0489% 4.2582% 4.3662%

三次增发加权中标收益率 3.2467% 3.7796% 4.0096% 4.2121% 4.3237%

四次增发加权中标收益率 3.2802% 3.7771% 3.9880% 4.2035% 4.3146%

本次招标的增发债具体条款如下:

第1-5期第四次增发

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发行总量 至多310亿元

除五年期上限70亿，其余每期至多60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式

缴款日 3月14日

起息日 1月10日

分销期 3月13日-3月14日

上市日 1年:3月18日

3/5/7/10年:3月20日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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