《Wasik专栏》英国现在具有投资价值，原因何在？

普华永道去年底发布的报告称，英国对巴西、俄罗斯、印度和中国的出口在2030年前有可能倍增至约16%，即使英国的经济“仍相对疲弱”。

一些主要的英国个股以估价来看相当有吸引力，尤其是金融服务、制药、资讯科技、能源和制造业等领域。要找到这些公司的最佳之道就是透过上市交易基金,像是：

1. iShares MSCI明晟英国小型股基金

这档基金持有默默无名的小型公司，拥有最佳的长期成长潜力，今年至2月27日止有将近5%的涨幅。在该投资组合中的股票都是便宜货，平均市盈率(本益比)不到12。

美国标准普尔500股票指数 的市盈率约为17，仅较其历史均价15.5高一点。汇丰1月报告估算，欧洲股票仍被低估20%，因此英国股票当中有不少便宜货可挑。

2.First Trust UK AlphaDEX

今年迄今上涨了1%，该档基金专攻中型股，像是easyJet Plc 和Ashtead Group Plc 。投资组合中约有四成是景气循环和金融服务类股。但中型股不像大型股那样得到关注，中型股通常有较大的上涨潜力。

3.iShares MSCI明晟英国指数

该档基金最能反映英国整体经济情况，今年迄今涨幅不到1%。因此其平均市盈率较 低，不到11，当中不乏一些知名的英国公司，像是汇丰控股 、BP Plc 及沃达丰(Vodafone) 。

这档基金有近四成的配置是金融服务和能源类股，而且纳入了矿业公司力拓 及必和必拓 ，为未来新兴市场的成长做好准备。该档基金并提供约3.5%的高报酬。

当投资英国时，得留意不要太在意短线的收益。如果你的投资不包括欧洲其他地区，那么英国股票的配置比重要少于5%。

英国正设法从发展中国家赚取更多的出口收入，而这使得英国必须和美国、德国、日本及澳洲等顽强对手相竞争。

中期看，英国经济一定会遭遇更多的困境，因其在奋力挺过更多会带来沉重打击的撙节举措。如果你看好英国，就要有耐心。