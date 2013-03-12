台湾债市：RP利率大致持稳，公债买卖断行情变化无碍调度

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透台北3月12日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周二大致持稳。市场人士表示，虽然近期台债殖利率出现巨幅波动，不过RP利率主要还是取决于市场资金的多寡，以及券源是否足够，在券少钱多条件未变的状况下，利率仍持稳在低档不变。
他们指出，台债格局是否就此翻空，还需要时间观察。除非空头走势确立，客户端对RP利率的坚持度才会升高。目前投信与寿险还是来要券，但可承做的新券不足，有助于利率持稳在现行水准。
“买卖断反映的是国际局势及总体经济变化，RP反映的则是资金面。”一票券商交易主管说。
另一证券商交易员称，殖利率弹升的趋势是否确立，仍有待观察。目前市场对月底央行理监事会议的利率决议，持不变的看法居多。
经过连续两个交易日的急弹，台湾债市10年期公债 殖利率周二先弹至18个月盘中高位后走跌。 本地时间11:07，10年券102/6殖利率跌1.5个基点，报1.355%。
今日有台塑石化 100亿台币公司债交割、中信金控 旗下中信银10亿人民币宝岛债交割。本周紧缩因素尚有周五的联电 100亿台币公司债交割。
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%，同于上日。
票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。