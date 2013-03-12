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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 11:15 BJT

台湾债市：RP利率大致持稳，公债买卖断行情变化无碍调度

路透台北3月12日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周二大致持稳。市场人士表示，虽然近期台债殖利率出现巨幅波动，不过RP利率主要还是取决于市场资金的多寡，以及券源是否足够，在券少钱多条件未变的状况下，利率仍持稳在低档不变。

他们指出，台债格局是否就此翻空，还需要时间观察。除非空头走势确立，客户端对RP利率的坚持度才会升高。目前投信与寿险还是来要券，但可承做的新券不足，有助于利率持稳在现行水准。

“买卖断反映的是国际局势及总体经济变化，RP反映的则是资金面。”一票券商交易主管说。

另一证券商交易员称，殖利率弹升的趋势是否确立，仍有待观察。目前市场对月底央行理监事会议的利率决议，持不变的看法居多。

经过连续两个交易日的急弹，台湾债市10年期公债 殖利率周二先弹至18个月盘中高位后走跌。 本地时间11:07，10年券102/6殖利率跌1.5个基点，报1.355%。

今日有台塑石化 100亿台币公司债交割、中信金控 旗下中信银10亿人民币宝岛债交割。本周紧缩因素尚有周五的联电 100亿台币公司债交割。

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%，同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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