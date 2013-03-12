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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 11:21 BJT

中欧贸易：中国商务部判定原产欧盟的甲苯二异氰酸酯存在倾销

路透北京3月12日 - 中国商务部周二称，认定原产于欧盟的进口甲苯二异氰酸酯（型号为TDI80/20，以下称被调查产品）存在倾销，中国国内产业受到了实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。

刊登在中国商务部网站上的公告称，调查机关向国务院关税税则委员会提出征收反倾销税的建议，国务院关税税则委员会作出决定，自2013年3月13日起五年，对原产于欧盟的进口甲苯二异氰酸酯（型号为TDI80/20）征收反倾销税。

公告称，将对德国拜耳材料科技公司征收的反倾销税税率为19.2%；匈牙利博苏化学有限责任公司为6.6%；包括陶氏 西班牙公司在内的其他欧盟公司为37.7％。

甲苯二异氰酸酯是生产聚氨酯产品的主要原料，用于制造软泡、弹性体、涂料、粘合剂等聚氨酯产品，还可以用于乙烯基聚合物的薄膜、天然橡胶的表面加工、涂料的耐药品性添加剂、纺织加工等方面，在石油、化工、矿山、冶金及汽车工业和铁路运输方面都有着广泛的用途。

2012年3月23日，中国商务部决定对原产于欧盟的进口甲苯二异氰酸酯（型号为TDI80/20）进行反倾销立案调查。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
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