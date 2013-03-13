《中国经济焦点》通胀率虽破3%，但政府压力与经济现状令央行难以收紧政策

不过，1-2月累计新增贷款折合成年率为10万亿元人民币，远超过中国国际经济交流中心高级研究员王军预计的央行2013年目标8.5-9万亿元。

从比例构成看，一季度通常是放贷的高峰期，因为银行着手配置贷款额度，随着额度用尽年底前放贷减缓。

“控通胀不会是今年经济工作的首要目标，对稳增长的关注可能还是更重一些。所以今年货币政策明显收紧的可能性也不是太大，”王军称。

**严格控制流动性**

在现任行长周小川的领导下，中国央行的影响力日益增强。但央行缺乏政策独立性意味着想要调整指标利率或人民币汇率，必须得到国务院批准。

不过，此前的市场化改革已经使得央行能够适当地严格控制金融体系的流动性，尽管省级政府呼吁出台积极的货币宽松措施来支持经济增长。

消息人士表示，虽然支持经济增长的声音占据上风，但政策讨论有可能转向。

去年政府审批通过价值大约1,500亿美元的基建项目，这导致房地产价格大涨并引发新一轮楼市投机。

在政府担忧全国各地城市中产阶级深受高房价困扰之时，房地产投机亮起了危险信号。

房价上涨无疑还会挫伤新兴消费阶层的支出能力，而政府寄望这部分人群在将来拉动经济成长。

“如果人行认为通胀还会上升，它有可能收紧政策，”一位颇具影响力的经济学家说。该人士为央行货币政策委员会成员，由于话题的敏感性要求匿名。

分析师认为，通胀率需要超过3.5%才能让央行收紧政策，形式可能是上调基准利率或银行准备金率。

尽管如此，这位央行委员对通胀近期能否升越该水准持怀疑态度。(完)