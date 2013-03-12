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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 11:51 BJT

中国货币市场：主要回购利率波动不大，公开市场“抽水”不改资金宽松现状

路透北京3月12日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购加权利率 波动不大。今日央行公开市场正回购力度大增，不过资金面整体仍供大于求。七天期品种虽续反弹，但涨势明显趋缓，业内人士预计，受民生银行可转债发行在即影响，料未来数日该期限利率仍有走升空间。

“还是挺宽松，有些期限价格会高一些，有对民生(银行)转债影响的考虑；21天期，还有跨季的影响，”北京一大型银行交易员称。

中国人民银行公开市场今日进行了260亿元人民币28天期正回购操作，规模较上周四的50亿元激增；中标利率则继续持平于2.75%。

民生银行 将于本周启动可转债发行，两位消息人士周一对路透表示，是次新债发行资金冻结日初定在本周五(15日)，而资金解冻日在下周中前后，其中网下未获配售申购资金下周三(20日)解冻，网上未中签资金则是下周四(21日)。

上述可转债发行势必令资金面有所波动，这是否会影响本周四央行公开市场的操作方式呢？受访交易员认为：可能性不大。

“周四的操作方式，要看周三报需求的情况，因为市场上还是滞后一点的，没到资金真正紧张起来，逆回购申报的需求也不会大量的放大，因为周三毕竟还没有到周五，整个资金应该还是比较宽松。”华中一银行交易员称。

她并表示，预计近期七天期品种资金价格可能都会受到关注，主要就是因为周五可能就是民生银行可转债缴款，“搞不好到15号(七天回购利率)就能涨到3.35%了。”

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0977 2.2188 -12.11

七天 3.0425 2.9894 5.31

14天 2.7351 2.7817 -4.66

上交所债券回购

其中:隔夜 2.0500 1.0600 99.00

七天 2.8500 2.6250 22.50

14天 3.0150 3.0100 0.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.1162 2.2366 -12.04

七天 3.0730 3.0100 6.30

14天 2.8000 2.7400 6.00

shibor

其中:隔夜 2.0950 2.2315 -13.65

七天 3.0700 2.9980 7.20

三个月 3.8822 3.8816 0.06

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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