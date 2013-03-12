中国货币市场：主要回购利率波动不大，公开市场“抽水”不改资金宽松现状

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透北京3月12日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购加权利率 波动不大。今日央行公开市场正回购力度大增，不过资金面整体仍供大于求。七天期品种虽续反弹，但涨势明显趋缓，业内人士预计，受民生银行可转债发行在即影响，料未来数日该期限利率仍有走升空间。
“还是挺宽松，有些期限价格会高一些，有对民生(银行)转债影响的考虑；21天期，还有跨季的影响，”北京一大型银行交易员称。
中国人民银行公开市场今日进行了260亿元人民币28天期正回购操作，规模较上周四的50亿元激增；中标利率则继续持平于2.75%。
民生银行 将于本周启动可转债发行，两位消息人士周一对路透表示，是次新债发行资金冻结日初定在本周五(15日)，而资金解冻日在下周中前后，其中网下未获配售申购资金下周三(20日)解冻，网上未中签资金则是下周四(21日)。
上述可转债发行势必令资金面有所波动，这是否会影响本周四央行公开市场的操作方式呢？受访交易员认为：可能性不大。
“周四的操作方式，要看周三报需求的情况，因为市场上还是滞后一点的，没到资金真正紧张起来，逆回购申报的需求也不会大量的放大，因为周三毕竟还没有到周五，整个资金应该还是比较宽松。”华中一银行交易员称。
她并表示，预计近期七天期品种资金价格可能都会受到关注，主要就是因为周五可能就是民生银行可转债缴款，“搞不好到15号(七天回购利率)就能涨到3.35%了。”
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.0977 2.2188 -12.11
七天 3.0425 2.9894 5.31
14天 2.7351 2.7817 -4.66
上交所债券回购
其中:隔夜 2.0500 1.0600 99.00
七天 2.8500 2.6250 22.50
14天 3.0150 3.0100 0.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.1162 2.2366 -12.04
七天 3.0730 3.0100 6.30
14天 2.8000 2.7400 6.00
shibor
其中:隔夜 2.0950 2.2315 -13.65
七天 3.0700 2.9980 7.20
三个月 3.8822 3.8816 0.06
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。