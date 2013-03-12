《全球市场》隔夜道指收在纪录高位提振大多数亚洲股指，日圆下跌

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
欧元兑日圆 涨0.2%，报125.84日圆。
欧元兑美元 下滑0.1%至1.3031，意大利上月选举结果导致财政改革推迟，相关忧虑令欧元承压。
股市走强打压避险资产，美国10年期公债收益率(殖利率) 在亚洲时段接近2.07%附近的11个月高位。
现货金 微升0.2%至每盎司1,582.74美元，陷于区间交投，并受限于14日均线处的重要技术阻力位，周二该均线切入位落在1,583.32美元。
美国原油期货 涨0.2%至每桶92.21美元，布兰特原油期货 持稳于110.20美元左右。(完)
(编译 兰秀娟/梁睿雪/李婷仪/许娜/艾茂林; 审校 张涛/李爽/张若琪)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。