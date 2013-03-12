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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 11:36 BJT

《全球市场》隔夜道指收在纪录高位提振大多数亚洲股指，日圆下跌

欧元兑日圆 涨0.2%，报125.84日圆。

欧元兑美元 下滑0.1%至1.3031，意大利上月选举结果导致财政改革推迟，相关忧虑令欧元承压。

股市走强打压避险资产，美国10年期公债收益率(殖利率) 在亚洲时段接近2.07%附近的11个月高位。

现货金 微升0.2%至每盎司1,582.74美元，陷于区间交投，并受限于14日均线处的重要技术阻力位，周二该均线切入位落在1,583.32美元。

美国原油期货 涨0.2%至每桶92.21美元，布兰特原油期货 持稳于110.20美元左右。(完)

(编译 兰秀娟/梁睿雪/李婷仪/许娜/艾茂林; 审校 张涛/李爽/张若琪)
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