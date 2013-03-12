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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 11:36 BJT

《汇市简讯》本地和新资金买盘令美元/马币跌势止步于3.1050

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* 本地和新资金买盘令美元/马币跌势在3.1050止步

* 跌破3.1080后，多方摆脱困境

* 但马币仍然承压，受沙巴僵局以及选举不确定性的拖累

* 美元/马币在3.1050-3.1110区间交投，最新报3.1055-3.1065，无本金交割远期外汇(NDF)报3.1105-3.1135 (完)

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(编译 郑茵; 审校 李爽)
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