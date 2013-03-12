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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 11:44 BJT

日本股市：日经指数刷新四年半高位，受日圆走软推升

路透东京3月12日 - 周二日本股市日经指数刷新四年半高位，因日圆走软以及对于货币宽松的预期推升三菱UFJ金融集团等银行股，另外如Panasonic等被忽视的电子产品公司也吸引买盘。

但日经指数涨幅温和，因市场过热的迹象开始浮现。日经指数正朝连涨九日迈进，这将是2009年7月以来最长连涨纪录。

日经指数 早盘上涨0.4%，收报12,391.84点，创2008年9月初以来最高。东证股价指数(TOPIX) 亦涨0.4%，收报1,044.39点。(完)(完)
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