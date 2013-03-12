版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 11:47 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.3000附近争夺激烈，有可能下破1.2950

0326GMT

* 美元走强，兑日圆走势尤其强劲，同时欧元/日圆在126.0水准遭遇阻力

* 亚洲时段交投清淡，欧元/美元波动约20个跳动点--除日本外亚洲股市上涨0.1%

* 过去逾一周来在1.3000附近的整理走势依然持续

* 五日、10日和20日移动均线随波林格区间一同走低，目标下看200日移动均线所在的1.2863(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 郑茵 审校　戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐