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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 12:37 BJT

标题新闻：美国总统奥巴马政府要求批准永久性增加美国对IMF的出资，被参议院拨款委员会否决

注：参议院拨款委员会英文简称SAC，中文亦称作参议院岁出委员会

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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