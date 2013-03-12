中国债市动态：现券整体波动不大，正回购加量未改流动性宽松

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透上海3月12日 - 中国银行间市场周二早盘现券波动不大；央行在公开市场正回购加量以回收资金，但流动性并未受到太大影响，国开行新债招标亦符合预期，均令二级现券交投平稳。
业内人士还提到，因为民生银行可转债即将发行，预计会冻结大批资金，机构多表示对短期的资金面要多加关注。
“央行虽然继续正回购，但资金还是比较宽松的，感觉还是出资金的多，现券表现也比较平稳。”上海一券商交易员称。
业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将进行260亿元人民币正回购操作，期限28天，规模较上周四的50亿元激增。
她并指出，早间招标的国开行新债基本全符合预期，一级市场逐渐从前期的火爆行情冷静下来，亦令二级现券难起波澜，不过200亿元人民币的民生转债即将开始申购，对资金面的影响值得密切关注。
中国民生银行 将于本周启动可转债发行，对资金面的影响备受市场关注。两位消息人士周一对路透表示，是次新债发行资金冻结日初定在本周五（15日），而资金解冻日在下周中（20日）前后，其中网下未获配售申购资金下周三解冻（20日），网上未中签资金则是下周四（21日）。
北京一券商交易员还提到，铁道债近两日成交较前期活跃，主要是因为供给有限，导致收益率下行，目前来看应该已调整到位，后续继续下行空间不大，因铁道部分拆后铁道债的发行方式如何，尚无定论，“是改成由财政部来发行，还是铁路总公司来发行呢？市场对此目前仍有分歧。”他称。
剩余期限约为2.89年的固息国债130004券最新成交收益率 报3.1250%，与上日加权均价的3.1237%相近.
剩余期限为9.39年的铁道债1280219券 加权均价在4.7355%，上日加权4.7277%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。