版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 11:59 BJT

中国债市动态：现券整体波动不大，正回购加量未改流动性宽松

路透上海3月12日 - 中国银行间市场周二早盘现券波动不大；央行在公开市场正回购加量以回收资金，但流动性并未受到太大影响，国开行新债招标亦符合预期，均令二级现券交投平稳。

业内人士还提到，因为民生银行可转债即将发行，预计会冻结大批资金，机构多表示对短期的资金面要多加关注。

“央行虽然继续正回购，但资金还是比较宽松的，感觉还是出资金的多，现券表现也比较平稳。”上海一券商交易员称。

业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将进行260亿元人民币正回购操作，期限28天，规模较上周四的50亿元激增。

她并指出，早间招标的国开行新债基本全符合预期，一级市场逐渐从前期的火爆行情冷静下来，亦令二级现券难起波澜，不过200亿元人民币的民生转债即将开始申购，对资金面的影响值得密切关注。

中国民生银行 将于本周启动可转债发行，对资金面的影响备受市场关注。两位消息人士周一对路透表示，是次新债发行资金冻结日初定在本周五（15日），而资金解冻日在下周中（20日）前后，其中网下未获配售申购资金下周三解冻（20日），网上未中签资金则是下周四（21日）。

北京一券商交易员还提到，铁道债近两日成交较前期活跃，主要是因为供给有限，导致收益率下行，目前来看应该已调整到位，后续继续下行空间不大，因铁道部分拆后铁道债的发行方式如何，尚无定论，“是改成由财政部来发行，还是铁路总公司来发行呢？市场对此目前仍有分歧。”他称。

剩余期限约为2.89年的固息国债130004券最新成交收益率 报3.1250%，与上日加权均价的3.1237%相近.

剩余期限为9.39年的铁道债1280219券 加权均价在4.7355%，上日加权4.7277%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐