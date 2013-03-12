版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 12:04 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--3月12日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

    累计未到期余额: 860亿元

    到期日      操作期限(天)    中标利率(%)    到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      
    2013/3/19        28           2.75            300
    2013/3/21        28           2.75            100
    2013/3/26        28           2.75             50
    
                         当月累计: 450
    ---------------------------------------------------    
    2013/4/4         28           2.75             50
    2013/4/9         28           2.75            260
    
                         当月累计: 310
    ---------------------------------------------------  
    2013/5/23        91           3.05            100

                         当月累计: 100     
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

    累计未到期余额: 无

    到期日        操作期限(天)   中标利率(%)    到期量(亿元)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    暂无
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    注:1.中国央行2012年春节长假前开始公开进行逆回购招标,为公开市场
         提供了新的操作工具,自去年二季度末以来,逆回购操作频率更趋稳
         定,渐渐成为公开市场常规操作工具之一.
       2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.
       3.受元旦假期影响,央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的逆
         回购操作,期限则改为五天期,到期日为1月10日.(完)

 (整理 曹巍浩；审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐