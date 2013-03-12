东京汇市：日圆兑美元和澳元创出多年低位，受对央行货币宽松预期打压

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报 上收市 涨跌% 涨跌% 收市价 价 价 欧元/美元 1.3022 1.3043 -0.16 -1.30 1.3194 美元/日圆 96.56 96.26 +0.31 +11.32 86.74 欧元/日圆 125.74 125.61 +0.10 +9.85 114.46 美元/瑞郎 0.9491 0.9471 +0.21 +3.67 0.9155 英镑/美元 1.4888 1.4912 -0.16 -8.39 1.6251 美元/加元 1.0265 1.0257 +0.08 +3.47 0.9921 澳元/美元 1.0278 1.0280 -0.02 -1.11 1.0393 新西兰元/ 0.8243 0.8280 -0.45 -0.48 0.8283 美元 澳元/日圆 99.220 98.970 +0.25 +10.09 90.130 新西兰元/ 79.590 79.710 -0.15 -43.48 140.820 日圆 英镑/日圆 143.75 143.59 +0.11 +2.08 140.82 澳元/新西 1.2460 1.2410 +0.40 -0.64 1.2540 兰元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价， 当日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。