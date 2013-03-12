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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 12:22 BJT

东京汇市：日圆兑美元和澳元创出多年低位，受对央行货币宽松预期打压

纽约     当日    今年来   2012年
                         最新报   上收市    涨跌%    涨跌%   收市价
                           价       价                       
                                                                
 欧元/美元                1.3022   1.3043    -0.16    -1.30   1.3194
 美元/日圆                 96.56    96.26    +0.31   +11.32    86.74
 欧元/日圆                125.74   125.61    +0.10    +9.85   114.46
 美元/瑞郎                0.9491   0.9471    +0.21    +3.67   0.9155
 英镑/美元                1.4888   1.4912    -0.16    -8.39   1.6251
 美元/加元                1.0265   1.0257    +0.08    +3.47   0.9921
 澳元/美元                1.0278   1.0280    -0.02    -1.11   1.0393
 新西兰元/                0.8243   0.8280    -0.45    -0.48   0.8283
 美元                                                        
 澳元/日圆                99.220   98.970    +0.25   +10.09   90.130
 新西兰元/                79.590   79.710    -0.15   -43.48  140.820
 日圆                                                        
 英镑/日圆                143.75   143.59    +0.11    +2.08   140.82
 澳元/新西                1.2460   1.2410    +0.40    -0.64   1.2540
 兰元                                                        
                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，
 当日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
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