《中国公司债发行日程表》--3月12日

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动.试点 公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大会 核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================ *华胜天成 至多9 9 5 利率区间5.8%-6.3% 渤海证券 AA 3/13-3/15 (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ *国药控股 至多80 40 5 前三年利率区间4.3%-4.8% 中金公司 AAA 3/13-3/15 德邦证券 (附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权) 摩根士丹利华鑫证券/瑞银证券 ============================================================================================ *宁波港 至多20 10 3 利率预设区间4.2%-4.8% 中银国际证券 AAA 3/13-3/15 ============================================================================================ 哈尔滨电气 至多40 30 5 *4.90% 中信证券 AAA 3/11-3/13 （哈电集团提供担保） 中银国际证券 ============================================================================================ 西安民生 至多6 6 3 *5.70% 瑞银证券 AA 3/12-3/14 ============================================================================================ 毅昌股份 至多6 3 5 *5.95% 广州证券 AA 3/12-3/14 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 科陆电子 至多4.8 2.8 5 *5.89% 国信证券 AA 3/12-3/14 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 注:*代表新增.(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。