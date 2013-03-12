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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 12:47 BJT

《中国公司债发行日程表》--3月12日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )
    
    中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动.试点
公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司.
    
    按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大会
核准的用途.
    
    以下为部分申请发行公司债的上市公司:
   
  发债主体  总额度  拟发规模  期限(年)      年利率           主承销商   主体评级  发行时间
            (亿元)   (亿元)                                                        (网下) 
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 *华胜天成   至多9      9        5     利率区间5.8%-6.3%     渤海证券      AA     3/13-3/15
                 (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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 *国药控股   至多80    40        5 前三年利率区间4.3%-4.8%   中金公司      AAA    3/13-3/15
                                                   德邦证券
      (附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权)  摩根士丹利华鑫证券/瑞银证券
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 *宁波港     至多20    10        3   利率预设区间4.2%-4.8%   中银国际证券  AAA    3/13-3/15
 
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 哈尔滨电气 至多40     30        5          *4.90%           中信证券      AAA    3/11-3/13  
                          （哈电集团提供担保）     中银国际证券
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 西安民生    至多6     6          3         *5.70%           瑞银证券      AA    3/12-3/14  
                 
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 毅昌股份    至多6     3          5         *5.95%           广州证券      AA    3/12-3/14  
                 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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 科陆电子   至多4.8   2.8        5          *5.89%           国信证券      AA    3/12-3/14  
                 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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      注:*代表新增.(完) 

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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